Black Adam, riprese finite! The Rock fa davvero paura nelle nuove foto ufficiali

Dopo i poster di Black Adam con la Justice Society, Dwayne 'The Rock' Johnson ha pubblicato nuove foto dal set sui suoi canali social per festeggiare la fine delle riprese aggiuntive dell'atteso cinecomix DC.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, le foto in bianco e nero mostrano Dwayne Johnson nei panni dell'amato antieroe DC: negli scatti, l'attore indossa l'attilatissimo costume di Black Adam (che ovviamente non include delle protesi per gonfiare i muscoli) e lavora a stretto contatto con il regista Jaume Collet-Serra, col quale aveva già collaborato per il grande successo Disney Jungle Cruise.

Nel post, The Rock scrive: "Rabbia contro il morire della luce...Ultima settimana di lavoro per le riprese aggiuntive di BLACK ADAM con il mio regista, Jaume Collet-Serra. Il nostro trailer in anteprima mondiale uscirà l'8 giugno. La gerarchia del potere nell'Universo DC sta per cambiare..."

Come ricordato dalla star, il trailer ufficiale di Black Adam è imminente e debutterà nei prossimi giorni. Oltre a Johnson, il cast del film include anche Aldis Hodge nei panni di Hawkman, Noah Centineo nei panni di Atom Smasher, Quintessa Swindell nei panni di Cyclone, Pierce Brosnan nei panni del Dottor Fate e Sarah Shahi nei panni di Adrianna Tomaz. Fanno parte del cast anche Uli Latukefu, Marwan Kenzari, Mohammed Amer, James Cusati-Moyer e Bodhi Sabongui, che hanno recitato in ruoli attualmente sconosciuti.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.