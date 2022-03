Black Adam, rinviato il film con The Rock: ecco la nuova data d'uscita

I fan di Black Adam dovranno attendere ancora un po' per vedere il loro beniamino sullo schermo: l'uscita della pellicola con protagonista Dwayne "The Rock" Johnson è stata infatti nuovamente posticipata.

È proprio The Rock ad annunciarlo su Instagram, anticipando nel post delle "grosse ed entusiasmanti novità".

"Come sapete quest'anno abbiamo due grandissime ed incredibili uscite targate Seven Bucks Productions e DC Films. La prima è Super Pets e la seconda è l'unico e inimitabile Black Adam" ha premesso l'attore nel video, spiegando anche che il film animato uscirà adesso il 29 luglio negli Stati Uniti, ovvero nella slot precedentemente assegnata a Black Adam.

Per quanto riguarda invece il film diretto da Jaume Collet-Serra, questo verrà spostato in autunno: "So cosa state pensando... 'Rock, ma quella era la data di Black Adam!'. Ma adesso Black Adam uscirà il 21 ottobre, così potrete vederlo subito prima di Halloween e durante tutto il Ringraziamento e le vacanze natalizie".

Sembra dunque una mossa volta a dare maggior chance possibili all'antieroe interpretato da Johnson, quella di Warner Bros., che lo ha sì rinviato nuovamente, ma dandogli una delle slot solitamente più proficue al boxoffice.

Scopriremo allora se Black Adam è valso davvero questa lunga attesa (addirittura per i fan Black Adam è più atteso di The Batman) solo il prossimo ottobre.