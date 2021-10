Black Adam, rimosse dal web le foto del costume di Hawkman

Nella giornata di mercoledì alcune foto trapelate dal set di Black Adam ci avevano permesso di dare uno sguardo ad alcuni dettagli del costume di Hawkman, che sarà interpretato da Aldis Hodge. In poco tempo, però, le immagini sono state prontamente rimosse dal web, presumibilmente dietro pressioni da parte di Warner Bros.

Il leak, evidentemente, non è stato gradito ai piani alti. Le foto mostravano il costume di Black Adam, nei toni del grigio e del nero, per certi versi somigliante a quello di Zachary Levi in Shazam!, anche a causa del simbolo del fulmine sul petto.

Per quanto riguarda Hawkman, invece, un'immagine evidenziava l'elmetto metallico e una corazza che si ispiravano al personaggio dei fumetti.

Per vedere qualche immagine ufficiale di Black Adam, quindi, bisognerà continuare ad aspettare. Le riprese del film sono terminate e l'ormai imminente DC FanDome, il 16 ottobre, potrebbe portare qualche novità in tal senso, come è stato del resto annunciato in un teaser dell'evento. Nelle scorse settimane, intanto, dalle dichiarazioni di Pierce Brosnan su Black Adam abbiamo appreso che l'ex interprete di James Bond è un grande fan di Dwayne Johnson.

Black Adam sarà al cinema dal 29 luglio 2022. Oltre a The Rock, Pierce Brosnan e Aldis Hodge, fanno parte del cast tra gli altri anche Noah Centineo e Sarah Shahi.