Black Adam, il regista parla della Justice Society: 'Hawkman e Doctor Fate sono i leader'

Mancano poche settimane all'uscita al cinema di Black Adam, film che segna non solo il ritorno di una pellicola del DC Extended Universe nelle sale a più di un anno di distanza da The Suicide Squad, ma anche il primo cinecomic con Dwayne "The Rock" Johnson protagonista. Nel corso di un'intervista, il regista ha parlato della Justice Society.

Liberato dopo 5.000 anni, Black Adam dovrà vedersela con un'altra super-squadra che crede nella lotta per la verità e la giustizia, appunto la Justice Society.

"Abbiamo Doctor Fate, Hawkman, Cyclone e Atom Smasher. Hawkman e Doctor Fate sono i membri più anziani della squadra", ha dichiarato il regista Jaume Collet-Serra in un'intervista a DC Nation inclusa nelle pagine del fumetto Black Adam - The Justice Society Files. "Doctor Fate è quasi divino, quindi la presenza di Pierce Brosnan, che è così caloroso e sensibile, ha reso la combinazione perfetta".

La squadra è guidata da Carter Hall, alias Hawkman, che "ha un senso molto severo della moralità e della giustizia", ha spiegato Collet-Serra. "È un po' scienziato e un po' gladiatore. Atom Smasher è un po' il nuovo arrivato del quartiere. È un personaggio molto affascinante, ma non è nemmeno sicuro di essere dalla parte giusta. Infine, abbiamo Cyclone, che proviene da una stirpe di eroi ed è stato impregnato di nanotecnologia".

Con la Justice Society e la direttrice dell'A.R.G.U.S. Amanda Waller (Viola Davis di Suicide Squad) della Task Force X nel mix, Black Adam "parla tematicamente di ciò che rende un eroe e di chi ha il diritto di definire cosa sia la giustizia".

"Black Adam è nato 5.000 anni fa, quando le cose erano molto diverse, e fa le cose a modo suo per ciò che ritiene giusto", ha detto il regista parlando del protagonista, che è dotato di poteri onnipotenti simili a quelli degli dei. Su Teth Adam - rinato come Black Adam - esercita i suoi poteri per vendicarsi, Collet-Serra ha dichiarato: "Non direi che il codice morale di Black Adam sia discutibile. Direi che non è contemporaneo".

Mentre vi lasciamo all'ultimo trailer di Black Adam, gli analisti sono convinti che Black Adam sarà il più grande esordio di The Rock al box-office.

Black Adam uscirà nelle sale il 21 ottobre 2022.