Black Adam, il regista paragona l'antieroe di The Rock all'Ispettore Callaghan

Intervistato da Variety in vista dell'imminente uscita di Jungle Cruise, nuova pellicola d'avventura Disney con protagonisti Dwayne Johnson ed Emily Blunt, il regista Jaume Collet-Serra svelato qualche nuovo dettaglio sull'altro grande progetto a cui sta lavorando insieme a The Rock.

Stiamo parlando di Black Adam, pellicola DC le cui riprese sono terminate ufficialmente nelle scorse settimane in vista di un'uscita prevista per luglio 2022. Nello specifico, parlando della natura di antieroe del personaggio, Collet-Serra lo ha paragonato all'iconico ispettore Harry Callaghan di Clint Eastwood.

"Avendo appena realizzato una commedia romantica d'avventura in cui tutto è molto leggero, ero davvero attratto dall'idea di esplorare una versione oscure di Dwayne. Fondamentalmente, facendolo diventare come Clin Eastwood in un western", ha dichiarato il filmmaker. "Gli ho detto tipo:'Sei come l'Ispettore Callaghan dei supereroi!'. Non ho dovuto convincere nessuno del fatto che fossi la persona giusta per dirigere questo film, al contrario di Jungle Cruise. È come i lavori che ho fatto con Liam Neeson, quell'antieroe duro che però ha anche un cuore. Il mondo non è bianco o nero. Il mondo ha tante zone grigie, quindi hai bisogno di persone che stiano in quell'area."

In attesa di svelare le prime immagini ufficiali del film, intanto, The Rock ha spiegato le differenze tra i poteri di Black Adam e quelli di Superman.