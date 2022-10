Black Adam, il regista Jaume Collet-Serra su The Rock: ' Che sinergia tra me e DJ'

Come vi abbiamo raccontato nella recensione di Black Adam, The Rock ed il suo antieroe hanno fatto decisamente centro. Merito di tale successo, tra le varie, è stata senza dubbio la sintonia tra l'attore ed il regista Jaume Collet-Serra, che ha reso il lavoro sul set piacevole ed interessante.

La Warner e la DC ripartono da Black Adam, pellicola annunciato ben 15 anni fa e che ora ha finalmente raggiunto le sale cinematografiche di tutto il mondo. Nessuno ha mai avuto dubbi che a vestire i panni del protagonista sarebbe dovuto essere Dwayne Johnson, uno degli attori più pagati di Hollywood, attore che ha ritrovato sul set una sua vecchia conoscenza.

A dirigere il film è stato infatti Jaume Collet-Serra. I due avevano già collaborato nella pellicola del 2021 Jungle Cruise, che ha visto affiancare al gigante DJ la splendida Emily Blunt. Il regista, in una recente intervista, ha raccontato della sintonia che lo ha legato all'attore durante le riprese di Black Adam: "C'era una sinergia tra me e DJ durante Jungle Cruise, che ho ritrovato anche per questo film", aggiungendo: "Quindi, conoscendolo molto bene, come ho detto prima, sono molto legati, Jungle Cruise e Black Adam. Non avrei potuto fare uno senza l'altro. Credo che lui abbia visto la stessa cosa in me".

Se ancora non lo avete fatto, correte allora al cinema a vedere Dwayne Johnson ed il suo Black Adam!