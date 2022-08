Black Adam, il regista su Atom Smasher e il suo ruolo nella JSA: 'Avrà parecchie domande'

Mentre Wraner Bros. Discovery ha tanto a cui pensare per quanto riguarda l'universo DC, specialmente dopo la cancellazione di Batgirl, i fan attendono con trepidazione il prossimo live-action in arrivo al cinema, Black Adam. Vediamo cos'ha da dire il regista, Jaume Collet-Serra, su uno dei protagonisti, Atom Smasher.

Da adesso fino a ottobre, infatti, quando vedremo finalmente Black Adam sul grande schermo, gli occhi dei fan DC saranno puntati tutti sul cinecomic con protagonista The Rock (salvo, ovviamente, la parentesi animata offertaci da DC's League of Super-Pets).

Ma non sarà solo lo stesso Black Adam a tenere banco nella pellicola diretta da Jaume Collet-Serra, ma tutta la JSA, incluso il giovane Atom Smasher interpretato da Noah Centineo.

Un eroe alle prime armi che, rivela Collet-Serra ai microfoni di Vanity Fair: "Non è ancora sicuro che è ciò che vuole fare. Crede sia ciò che che vuole fare. Crede di essere dalla parte giusta, ma ha ancora parecchie domande"

Dopotutto, come ricordava anche Noah Centineo in una recente intervista, "In questo film è un giovane metaumano che sta cercando di fare i suoi primi passi nel mondo dei supereroi Arriva da una famiglia di supereroi e suo nonno era un supervillain. [...] Perciò sente di dover dare prova di sé, trovare la sua strada e fare bene, in modo da poter dimostrare di essere una brava persona e un bravo supereroe".

E voi, quale membro della Justice Society of America siete più curiosi di vedere? Fateci sapere nei commenti.