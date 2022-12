Black Adam da record su HBO Max: vola in vetta alla classifica della piattaforma Warner

Nonostante Black Adam non sia nei piani di James Gunn, stando almeno a quanto riferito in un lungo rapporto da The Hollywood Reporter, il film con The Rock ha in pochissimo tempo raggiunto la vetta di HBO Max, la piattaforma streaming dedicata ai contenuti più popolari targati WarnerMedia.PAROLA DA BOLDARE

In generale Black Adam non ha avuto risultati così tanto soddisfacenti al botteghino, incassando "appena" 167 milioni di dollari negli Stati Uniti e circa 222 milioni di dollari a livello internazionale per un totale mondiale di 389 milioni di dollari. Sebbene questi non siano risultati scadenti, bisogna tener presente che la pellicola in questione ha avuto un budget che si aggira intorno ai 200 milioni e ciò sta a significare che i guadagni non siano stati poi così tanto straordinari.

Ora però l'arrivo su HBO Max sembra segnare un generale cambio di rotta, con il film con protagonista Dwayne Johnson che è riuscito in brevissimo tempo a superare importanti titoli di punta presenti sulla piattaforma. Questi risultati riusciranno a cambiare il destino del celebre antieroe DC?

Intanto, pare che The Rock abbia smesso di seguire i profili Warner, sancendo un'irreparabile rottura con la celebre casa di produzione. Ora che James Gunn è alla guida dei neonati DC Studios cosa ne sarà dell'ex wrestler? Per scoprirlo, non ci resta che attendere.