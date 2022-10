Black Adam è record per DC su Rotten Tomatoes: fra i punteggi più alti degli ultimi anni!

Sono mesi ormai che si parla del rilancio del DC Extended Universe preparato da Dwayne Johnson con Black Adam. Come prevedibile, strabilianti i risultati al botteghino, ma anche su Rotten Tomatoes è premiatissimo dal pubblico. Ma per il punteggio della critica invece è "marcio".

Dopo il disastro riorganizzativo in Warner Bros. seguito alla fusione con Discovery e alla nomina del nuovo CEO David Zaslan, il piano delle priorità è stato completamente rivisto. Un nuovo piano decennale si prepara per DC Films sul modello del Marvel Cinematic Universe – anche se WBD sta avendo grandi difficoltà nel trovare il suo Kevin Feige, a quanto si rivela – e questo Black Adam era stato ripensato come trampolino di lancio per i prossimi anni.

Finora, le premesse ci sono tutte. Vuoi anche il primo debutto di Pierce Brosnan in un cinecomic, i numeri al botteghino di Black Adam stanno volando, mettendo al segno il miglior weekend d’apertura in tutta la carriera di Dwayne Johnson. Ora, quello stesso pubblico che lo sta premiando in biglietti staccati ci tiene poi a far sapere di non essere affatto rimasto deluso. E lo dimostra con un punteggio sul noto aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes da far impallidire gran parte degli altri progetti DC Films degli ultimi anni.

Con un 90% di recensioni positive di pubblico, qualcuno lo definisce il record più alto dai tempi della trilogia di Batman di Christopher Nolan, calcolando una media in cui il titolo più premiato è stato Il cavaliere oscuro con il 94%. In realtà però, anche il re-cut di Zack Snyder della Justice League ha ottenuto un 94% di pubblico. Su Black Adam però non è d’accordo la critica, che gli assegna un bassissimo 41% e recensisce nel complesso: "Black Adam potrebbe finire per indicare la strada verso un futuro entusiasmante per i film DC, ma come esperienza a se stante è una delusione selvaggiamente irregolare".

Voi l’avete già visto? Siete d’accordo con la critica o con il pubblico? Ditecelo nei commenti!