Black Adam, le recensioni tiepide frenano gli incassi? Previsto box office al ribasso

Il punteggio Rotten Tomatoes di Black Adam non è stato tra i più esaltanti della storia del portale, e pensando che il risultato potrebbe inficiare sulla percezione del pubblico sul film in queste ore gli analisti del box office stanno rivedendo le proprie previsioni di incasso.

A livello domestico, infatti, nei giorni scorsi era stata prevista per il film con Dwayne 'The Rock' Johnson un'apertura compresa tra i 65-70 milioni di dollari, tuttavia in queste ore quella previsione si è ridimensionata con Deadline che riporta che i nuovi monitoraggi prevedono un esordio da 60 milioni per Black Adam in Nord-America. La cifra, comunque, risulta tra le più alte della carriera di Dwayne Johnson per i film slegati dal franchise di Fast & Furious, come The Mummy Returns (68 milioni, 2001) e Jumanji: The Next Level (59 milioni, 2019).

Tuttavia gli analisti mettono in conto che, considerata la penuria del box office delle ultime settimane (il risultato più alto per il mercato PG-13 degli ultimi mesi è ancora quello di Bullet Train della Sony durante il primo fine settimana di agosto, che ha debuttato con 30 milioni e ha superato i 103 milioni negli Stati Uniti) Black Adam potrebbe incassare qualcosa in più nel suo week-end di debutto. A livello internazionale, invece, gli analisti prevedono un esordio tra i 65 milioni- 75 milioni, il che porterebbe il totale globale di Black Adam tra 125 e i 135 milioni.

Sarà anche interessante vedere come si comporterà il cinecomix con Dwayne Johnson rispetto alle più recenti uscite DC: dopo che gli esordi di Wonder Woman 1984 e di The Suicide Squad di James Gunn non avevano convinto, con 16,7 milioni e 26,2 milioni rispettivamente, anche rallentati dall'uscita in contemporanea su HBO Max, la DC è è tornata a farsi rispettare con The Batman di Matt Reeves, che ha aperto con 134 milioni e ha raggiunto un totale di 369,3 milioni nei soli Stati Uniti in una finestra di 45 giorni nelle sale prima di approdare su HBO Max.

Black Adam arriverà in Italia da domani 20 ottobre.