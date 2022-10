Black Adam: Quintessa Swindell ha studiato danza moderna per il ruolo di Cyclone

Manca sempre meno all'uscita di Black Adam, l'atteso cinecomic DC che arriverà nelle sale italiane il prossimo 21 ottobre e che con molta probabilità sarà l'esordio più grande di The Rock al box office.

Tra i numerosi personaggi presenti nel film ci sarà anche Cyclone, interpretata da Quintessa Swindell. Ma come si è preparata l'attrice al ruolo? In una sua recente intervista, la Swindell ha rivelato di essersi allenata con ballerini esperti e di aver studiato a fondo danza moderna, per farsi un'idea più precisa di come si muoverebbe un personaggio quando circondato da venti potenti e vorticosi. Un allenamento quindi molto insolito rispetto a quelli adottati dagli altri attori per pellicole del genere.

"È diventata un'esperienza molto personale", ha raccontato Swindell a Entertainment Weekly. "Quando muovi il tuo corpo, inizi a sentirti in modi diversi e vuoi accentuare cose diverse. Attraverso il movimento, c'è un rilascio emotivo. Quindi, quando mi allenavo, mi sono sentita più a mio agio nel mio corpo, e davvero migliorata in modi che onestamente non pensavo potevano essere possibili".

Oltre a Dwayne Johnson, il cast è composto da Aldis Hodge nei panni di Hawkman, Noah Centineo nei panni di Atom Smasher, Sarah Shahi, Marwan Kenzari, Mo Amer, Bodhi Sabongui e Pierce Brosnan nei panni del Dottor Fate.

Per salutarvi, vi lasciamo con il poster di Black Adam.