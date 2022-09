Black Adam: pubblicato il nuovo poster IMAX, aspettando il 21 ottobre

Dopo l'uscita del trailer ufficiale di Black Adam che ci ha mostrato un The Rock braccato dall'intera Justice Society, è arrivato il momento di un nuovo poster promozionale targato IMAX.

L'imponente Black Adam di Johnson domina la nuova locandina del film del DC Extended Universe in uscita il 21 ottobre. Sebbene non ci sia nulla di nuovo da conoscere dal poster, l'immagine non è che un altro piacevole promemoria per i fan della DC, che si troveranno di fronte ad un film pieno zeppo di supereroi da potersi gustare anche in IMAX.

Il film segnerà non solo il debutto sul grande schermo del personaggio di Black Adam, ma anche della JSA (Justice Society of America): una delle più antiche squadre di supereroi della storia. Abbiamo già potuto ammirare questa squadra sul piccolo schermo innumerevoli volte, come di recente è accaduto nella serie Stargirl, tuttavia vedere figure storiche come il Dottor Fate e Hawkman essere interpretati da artisti di fama mondiale come Pierce Brosnan e Aldis Hodge è semplicemente fantastico.

Andare a vedere questo film al cinema è quasi un obbligo, anche solo per poter ammirare l'enorme lavoro fatto per produrre costumi elaborati e scenografie mozzafiato, di cui è stato più volte raccontato in queste settimane. Per il momento, in attesa dell'uscita del film nelle sale, Dwayne Johnson ha già annunciato il tour mondiale di Black Adam, che arriverà anche in Italia!