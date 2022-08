Black Adam: ecco i protagonisti del film DC nelle nuove foto di Vanity Fair!

Mentre scopriamo che Black Adam segnerà l'esordio della nuova fase DC, Vanity Fair ci permette di dare uno sguardo a The Rock in costume e a vari membri della Justice Society of America: potrete vedere le foto scattate in scala di grigi nel post del magazine che troverete in fondo all'articolo!

In molti pensano che la scena post-credits di Black Adam sarà importantissima proprio perché conterrà dei riferimenti che suggeriranno un ritorno della squadra della JSA, ma non solo, perché potrebbe anche segnare l'addio al personaggio di Flash, in quanto ri-girata di recente. In ogni caso in molti sperano che l'introduzione di nuovi eroi segnerà solo l'inizio di un futuro in cui nuovi personaggi come Atom Smasher e Hawkman, solo per citarne due, avranno un ruolo rilevante. E in effetti Johnson ha detto che questa pellicola "ridisegnerà la gerarchia della DC".

Ma non solo novità. Infatti a San Diego qualcuno ha chiesto a The Rock se il suo personaggio entrerà mai in contatto con Superman. "Risponderò a questa domanda", ha detto sorridendo Johnson quando gli è stato chiesto dell'incontro tra il suo personaggio e Superman. "Beh, voglio dire, come voi ragazzi sapete, perché conosciamo tutti nel profondo questa mitologia, la domanda su chi avrebbe vinto in una lotta tra Black Adam e Superman è ormai annosa. A occhio e croce direi che sono abbastanza vicini. Immagino che probabilmente tutto dipenda da chi sta interpretando Superman. Dirò soltanto questo."