Black Adam, promosso o bocciato? Il voto di Rotten Tomatoes spaventa The Rock

The Rock è finalmente Black Adam dopo 15 anni dal primo annuncio ufficiale del film, e in attesa di vederlo esordire nelle sale cinematografiche italiane (da domani 20 ottobre) diamo un'occhiata al più prestigioso dei biglietti da visita: il punteggio Rotten Tomatoes.

Come saprete, il famoso aggregatore di voti online raggruppa in un unica pagina tutte le recensioni professionistiche su un film, dividendole in 'fresh' - quelle che esprimono un'opinione positiva, indipendentemente dal fantomatico voto numerico - e 'rotten' - quelle poco lusinghiere: in quale delle due sezioni si sarà posizionato Black Adam? Purtroppo, non in quella più ambita.

Al momento della stesura di questo articolo, infatti, Black Adam ha un indice di approvazione del 55%, con il temuto simbolo verde del 'rotten' comparso accanto al suo titolo: si tratta - escludendo Zack Snyder's Justice League, che ha un punteggio di 71% - del peggior risultato per un film DC uscito al cinema dal 2017, quando la prima versione di Justice League ottenne un infausto punteggio del 32%. Si tratta anche del film di Dwayne Johnson con il punteggio più basso da Red Notice del 2021, action di Netflix che invece ottenne un basso 31%. Il più recente film con The Rock, l'animato DC League of Super-Pets, vanta invece un 73%, mentre Jungle Cruise, il precedente film della star diretto dal regista di Black Adam Jaume Collet-Serra, sempre nel 2021 totalizzò un 63%.

Black Adam uscirà domani 20 ottobre nei cinema italiani. Per altre letture, sapete che inizialmente Black Adam fu classificato rated r?