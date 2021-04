Black Adam, la produzione prende il via questa settimana! L'annuncio di The Rock

L'universo DC è in continua espansione: con la Snyder Cut a rinnovare l'entusiasmo intorno al DC Extended Universe per Warner Bros. è arrivato il momento di concentrarsi sui futuri progetti destinati ad approfondire ed ampliare l'universo di Batman, Superman e co. In arrivo, ad esempio, c'è un certo Black Adam.

Il film con The Rock sta finalmente cominciando ad assumere contorni più concreti: qualche giorno fa era stato proprio Dwayne Johnson ad annunciare la data d'uscita di Black Adam, ed è sempre l'ex-wrestler che nelle ultime ore ha annunciato che i lavori sul film prenderanno il via proprio nel corso di questa settimana.

"Black Adam è pronto. È sempre il lavoro che facciamo quando nessuno ci guarda ad essere decisivo. Sono davvero grato a tutta la fatica fatta (e al volto del mio Spirito Guerriero che mi guarda le spalle). La produzione prende il via questa settimana" scrive l'attore su Instagram, postando una foto che lo ritrae in palestra intento a scolpire ulteriormente il suo fisico più statuario che mai.

Quali sono le vostre aspettative per il film con The Rock? Diteci la vostra nei commenti!