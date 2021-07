Black Adam, la produzione entra nell'ultima settimana di riprese: il video di The Rock

Stanno per concludersi le riprese di Black Adam, il nuovo film DC con protagonista Dwayne Johnson. E proprio The Rock ha pubblicato sui social un video in cui mostra la sua colazione direttamente sul set del film, sottolineando come si sia arrivati ormai alla fine della produzione che vedrà alcune delle scene più dure e intense.

Pochi giorni fa Pierce Brosnan ha svelato un dettaglio sul costume del suo personaggio ma è indubbiamente The Rock la star del film. Dwayne Johnson è abituato ad interagire spesso con i suoi fan sui social, raccontando e documentando i suoi allenamenti e il suo ferreo regime alimentare.

Così è stato anche per Black Adam, spiegando la dieta a cui si è sottoposto e che l'ha aiutato a mantenersi in forma per il ruolo.



"Metti tutto dentro e bevi tutto. La prossima settimana è quella importante, la nostra ultima settimana di produzione per le riprese di Black Adam. Tutto l'allenamento, la dieta... quasi 2 anni di preparazione del personaggio, della storia e della produzione culminano nella prossima settimana".

E poi il ringraziamento ai fan per il sostegno:"Vi apprezzo così tanto ragazzi per il supporto a Black Adam. Penso che stiamo realizzando un film e creando un universo che sia definitivo, unico, tosto, figo. Incrociamo le dita e ce la faremo la prossima settimana. Rimanete disciplinati, concentrati e confidate nella lavorazione" ha dichiarato Johnson.



