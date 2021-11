Black Adam, la produttrice conferma: 'The Rock non aveva bisogno di imbottiture'

Tra i film più attesi del prossimo anno c'è sicuramente Black Adam, in cui vedremo l'esordio nel mondo dei cinecomic di Dwayne "The Rock" Johnson e nell'universo cinematografico DC con l'anti-eroe per eccellenza e nemico numero uno di Shazam nei fumetti. Nel corso di una recente intervista, la produttrice ha chiarito una cosa sul costume usato.

Intervistata sul red carpet di Red Notice, la produttrice Dany Garcia ha confermato che il costume di Black Adam non aveva imbottiture, ma che quello che vedremo è semplicemente il fisico massiccio e imponente di The Rock.

"Oh, sai lui si è divertito molto. Dwayne è stato un supereroe per tutta la sua vita però una sorta di supereroe mortale, quindi quando ha avuto in mano questo personaggio ha potuto finalmente esprimere se stesso. E grazie al suo fisico non ha dovuto indossare un costume che fosse imbottito. Questo significava molto per noi. Mio marito è il suo coach, quindi la preparazione e il prepararlo al ruolo si è trasformato in un evento di tipo famigliare". Ricordiamo che Dany Garcia - è l'ex-moglie dello stesso Johnson.

Recentemente Johnson ha commentato il teaser di Black Adam mostrato nel corso dell'ultimo DC Fandome dove abbiamo avuto un primo assaggio del potere di Black Adam: "Abbiamo realizzato un grande film, e quel po' che abbiamo mostrato nel teaser... I fan hanno dato totalmente di matto ('fans went f***ing crazy', per la precisione), ed è stato così forte vedere la loro reazione" ha commentato The Rock in un'intervista sul red carpet di Red Notice, quando gli è stato chiesto del suo prossimo film.

"Sapete, penso anche che sono dei tempi davvero fantastici in casa DC, alla Seven Bucks, con Walter Hamada, e per tutto quello che abbiamo in programma di fare in questo mondo" ha poi aggiunto l'attore.

Quindi, vi lasciamo al teaser trailer di Black Adam.