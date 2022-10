Black Adam, i produttori Flynn e Garcia: ''Abbiamo dovuto tagliare molte scene'

Da oggi Black Adam è nei cinema italiani e, mentre ci si domanda se restare seduti per aspettare la scena post-credit o meno, i produttori Flynn e Garcia hanno raccontato di come la fase di montaggio sia stata abbastanza impegnativa. Numerosi tagli hanno infatti dato filo da torcere all'intera produzione.

Nella nostra recensione di Black Adam vi abbiamo raccontato di una DC carismatica, un film sorprendentemente corale, ma una scrittura non sempre perfetta e a tratti forzata. La pellicola, che ha come protagonista l'antieroe ed alleato della Justice Society Theo-Adam (interpretato brillantemente da The Rock), introduce volti nuovi nell'universo esteso della DC, come per esempio: Pierce Brosnan nel ruolo del Dottor Fate, Quintessa Swindell nel ruolo di Cyclone, Aldis Hodge nel ruolo di Hawkman e Noah Centineo nel ruolo di Atom Smasher.

Durante un'intervista per Collider, i produttori del film hanno raccontato come la pellicola all'inizio fosse più lunga e di come abbia dovuto subire dei tagli, prima di arrivare in sala: "Una delle grandi sfide di Black Adam è stata soprattutto nel montaggio".

Non volendo dare nulla per scontato, il film ha dovuto trovare faticosamente un equilibrio narrativo scorrevole e non pesante: "Abbiamo realizzato molte riprese per trovare il giusto equilibrio tra il garantire al pubblico una sorta di backstory sulla Justice Society e il non dare per scontato che conoscano tutti questi personaggi", aggiungendo: "Ovviamente voi conoscete Hawkman e la sua mitologia, ma molte persone non lo conoscono. Lo stesso vale per Fate. Abbiamo delle scene incredibili tra Smasher e Cyclone e alcune delle nostre scene preferite del film sono quelle di Hawkman e del Dottor Fate. Ma ci sono una buona manciata di scene che abbiamo dovuto tagliare, prima che il film arrivasse agli effetti visivi, per essere sicuri di far funzionare il tutto".

Mantenendo la pellicola sulle canoniche 2 ore di girato, Flynn e Garcia hanno comunque raggiunto l'obiettivo di offrire al pubblico un prodotto ricco d'azione!