Black Adam, il produttore rivela: 'Ci piacerebbe fare un live-action di Kingdom Come'

Il produttore di Black Adam Hiram Garcia torna a parlare del film, delle possibilità che porta con sé il futuro, e di quella saga cartacea che vorrebbe portare più di ogni altra sul grande schermo: Kingdom Come.

Dopo aver manifestato la volontà di produrre spin-off e sequel di Black Adam, il co-fondatore e Presidente della Seven Buck Productions Hiram Garcia ha espresso il desiderio di adattare per il grande schermo una delle run fumettistiche DC più acclamate, quella di Kingdom Come, che di recente anche il protagonista di Shazam Zachary Levi aveva indicato tra le sue preferite.

"Direi che il nostro dream project, qualcosa di cui abbiamo sempre parlato alla Seven Bucks, e qualcosa che sappiamo essere una grande ambizione anche per via dei diritti e delle regole dell'IP, è Kingdom Come. Siamo sempre stati ossessionati dalla miniserie di Alex Ross e Mark Waid" ha affermato in una recente intervista con Collider.

Pubblicata per la prima volta nel 1996, Kingdom Come è una miniserie ambientata in un futuro ipotetico dell'universo DC, e fa parte della linea editoriale Elseworlds.

"Quella storyline era così affascinante. La pensavamo come una una saga epica composta da molteplici film. Ed è qualcosa che abbiamo sempre sognato di fare, quindi se mai c'è stato un progetto che si può considerare la più grande ambizione, direi che è quello" continua, e aggiunge "Ho sempre ammirato quella storia che contrappone la vecchia e la nuova generazione di eroi e come si venga a creare u conflitto in un mondo così diviso in termini di come vedono la giustizia, cos'è e come dovrebbe essere. È davvero affascinante questo grande e cataclismico mix di vecchio e nuovo. E in mondo perfetto, potremmo farlo e lo ameremmo fare".

