Black Adam, il produttore sul rapporto con Hawkman: 'Sarà esplosivo'

Black Adam darà finalmente modo a tanti fan di vedere per la prima volta sul grande schermo non solo il personaggio interpretato da Dwayne Johnson, ma anche i suoi colleghi della Justice Society of America. Ma quale sarà il rapporto tra il protagonista del film e i suoi compagni d'avventura? Ce lo spiega il produttore Hiram Garcia.

Dopo la diffusione delle prime immagini di Black Adam durante il Dc FanDome, infatti, Garcia ha voluto dirci la sua in particolare sul rapporto tra il personaggio di The Rock e Hawkman, probabilmente l'elemento più atteso del film dopo il protagonista stesso.

"Lui sa quanto Black Adam sia duro, ma non si tira mai indietro. Questo dà il via a delle dinamiche davvero interessanti in cui abbiamo queste due forze della natura, con Hawkman che non farà mai un passo indietro, a qualunque costo. Essendosi reincarnato più volte sappiamo bene che ha molte chance di continuare a far ritorno. Penso che quell'energia che si trova dentro di lui vi arriverà senza esitazioni e credo che avere due controparti così in un film del genere darà vita a qualcosa di realmente esplosivo" sono state le parole del produttore.

Quale degli eroi della Justice Society of America siete più curiosi di conoscere? Fatecelo sapere nei commenti! Prima di Black Adam, intanto, The Rock ha esordito nel rap con il suo primo singolo.