Black Adam, il produttore promette: 'Farà impazzire il pubblico'

Con il recente DC FanDome sono emersi i primi dettagli su Black Adam, l'atteso cinecomic con Dwayne Johnson. Nel film sarà presente anche la Justice Society of America e il protagonista interpretato da The Rock sarà affiancato da personaggi come Hawkman, Cyclone, Dr Fate e Atom Smasher.

In una recente intervista con Collider, il produttore di Black Adam Hiram Garcia ha rivelato altre anticipazioni sul film, manifestando tutto il suo entusiasmo.

"Siamo felicissimi di presentare la Justice Society, in particolare Hawkman, uno di quegli eroi che significano tantissimo per l'universo DC. Farli giocare nello stesso recinto di Black Adam sarà fantastico [...] quando prendi un vulcano di energie come Black Adam e lo inietti in questo universo cinematografico, vuoi assicurarti di mettergli intorno personaggi in grado di alzare l'asticella."

Garcia ha parlato anche della calorosa reazione dei fan in occasione del DC FanDome. "Penso che il pubblico impazzirà quando vedrà la storia e le sequenze che abbiamo creato che mostrano questo mondo e, cosa più importante, quello di cui Black Adam è veramente capace [...] in più, aggiungi la complessità del suo personaggio e le cose che si porta dietro, il suo passato, da dove viene e dove andrà... e questo rende un film davvero unico e intenso."

Le riprese di Black Adam avrebbero dovuto iniziare quest'estate, ma sono state rinviate a causa del COVID. Adesso, rivela il produttore, "stiamo pianificando di riprendere nel primo trimestre del prossimo anno, sperando di completare il tutto il prima possibile."

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata al primo teaser poster ufficiale di Black Adam.