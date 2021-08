Black Adam, il produttore presenta il film con The Rock: 'Una tecnologia senza precedenti'

Le riprese di Black Adam volgono al termine, e cresce la curiosità per il debutto di Dwayne Johnson nell'universo DC. Della trama non si sa ancora molto, ma in una recente intervista il produttore Hiram Garcia ha dato qualche anticipazione. Oltre a parlare di un possibile futuro incontro con Superman, ha annunciato anche alcune innovazioni tecniche.

Il personaggio di The Rock, secondo il produttore, "ha delle abilità incredibili. Ha una super velocità, può volare e ha una forza da spaccare il mondo, solo per citarne alcune."

Per realizzare Black Adam, quindi, "volevamo assicurarci che il pubblico si accorgesse di questo per tutta la durata del film. [...] È comune vedere le abilità cadere nel dimenticatoio con personaggi del genere, ma uno dei nostri tanti obiettivi era quello di mantenere la continuità e spingere l'asticella un po' più in alto."

Se per Dwayne Johnson indossare il costume di Black Adam è stato un momento magico, Hiram Garcia ha continuato il suo discorso assicurando: "La tecnologia che usiamo per far volare Black Adam non è mai stata usata prima. È qualcosa di unico. Era fondamentale per noi assicurarci che fosse speciale, autentico e reale. Il regista Jaume Collet-Serra lo ha preso a cuore. Il nostro team degli effetti speciali ha vinto l'Oscar e non vediamo l'ora che il pubblico veda il film, perché questo cast e la troupe hanno lavorato duramente per rendere questo film godibile e presentare al mondo un nuovo gruppo di personaggi incredibili."

Oltre a Dwayne Johnson / The Rock, fanno parte del cast di Black Adam, tra gli altri, anche Aldis Hodge, Noah Centineo, Quintessa Swindell, Sarah Shahi e Pierce Brosnan. Il film arriverà al cinema il 29 luglio 2022.