Black Adam, il produttore loda Jaume Collet-Serra: 'Uno dei migliori con cui ho lavorato'

Manca ancora molto all'arrivo di Black Adam nelle sale cinematografiche ma intanto la pre-produzione procede e proprio i produttori - Dwayne Johnson incluso - hanno espresso la loro ammirazione per il regista da poco designato alla guida: Jaume Collet-Serra.

Per Serra e Johnson si tratta della loro seconda collaborazione consecutiva dopo Jungle Cruise, quest'ultimo prodotto dalla Disney e uno dei film più attesi della prossima stagione cinematografica. A fornire qualche aggiornamento in merito all'esordio di The Rock nel mondo dei supereroi della DC ci ha pensato il produttore Hiram Garcia, colto sull'argomento mentre si trovava sul red carpet di Hobbs & Shaw, lo spin-off di Fast & Furious sempre con Johnson protagonista, insieme a Jason Statham.

"Jaume è davvero una persona di talento. E' anche uno dei migliori registi con cui abbia avuto il piacere di lavorare. Non è solo talentuoso ma è anche una persona molto collaborativa. Ed è anche un visionario incredibile. E quello che abbiamo in cantiere con Black Adam e per i fan mi rende molto eccitato. Dentro sono orgoglioso come un fan boy, del resto ho iniziato come fan boy prima di diventare produttore, quindi credo di averlo nel DNA. La sua visione di quello che vuole realizzare con Black Adam è fantastica. Quindi quell'affare è quasi concluso. E' pronto a partire, e credo che i fan saranno davvero molto contenti".

Già alla notizia del coinvolgimento di Collet-Serra a bordo del progetto come regista, lo stesso Dwayne Johnson non aveva potuto che esprimere il suo entusiasmo nel tornare a lavorare insieme dopo appunto l'impegno di Jungle Cruise: "Jaume ed io abbiamo lavorato insieme negli ultimi due anni per realizzare Jungle Cruise, e sono stato molto colpito dalla sua passione, dal lavoro e dalla sua etica professionale, dallo stile, dalla sua visione e dalla qualità. Non vede l'ora di fare la sua grande mossa in Black Adam e dare ai fan qualcosa di molto fico e speciale".

Al momento non c'è ancora una data d'uscita ufficiale per Black Adam, ma sappiamo che Jungle Cruise - sempre con la coppia Johnson/Collet-Serra - arriverà nelle sale il 24 luglio 2020. Per quanto riguarda Hobbs & Shaw, di cui potete visualizzare l'ultimo trailer italiano, è atteso nelle nostre sale l'8 agosto 2019.