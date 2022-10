Black Adam, il produttore sul leak di QUELLA scena post-credit: 'È così frustrante!'

Dopo tanta attesa Black Adam è finalmente arrivato: accolto positivamente da alcuni e in maniera meno entusiasta da altri, l'anti-eroe targato DC interpretato da Dwayne Johnson sembra destinato comunque a far parlare di sé in qualche modo, soprattutto visto il contenuto di quella clamorosa scena post-credit.

Occhio, seguiranno spoiler piuttosto importanti su Black Adam: non dite che non vi abbiamo avvertiti!

Nella sequenza post-credit di Black Adam (di cui ha parlato lo stesso The Rock, d'altronde) abbiamo infatti assistito al ritorno del Superman di Henry Cavill, la cui ultima apparizione risaliva al tanto discusso Justice League di Zack Snyder: proprio il fatto che il contenuto della sequenza sia stato diffuso online così in fretta sembra però aver infastidito il produttore Hiram Garcia.

"Oh mio Dio, è così frustrante! Uno lavora così duro, ma guardate, capisco perfettamente che questo sogno, questo sogno che abbiamo potuto mettere in scena, sapevamo che avrebbe avuto un certo effetto sui fan. Li abbiamo sentiti implorare per così tanto tempo, per così tanto tempo che ora questi leak sono davvero fastidiosi" sono state le parole di Garcia.

Va detto che Warner e DC non hanno fatto poi molto per far sì che la cosa restasse segreta: ciò che è fatto è fatto, comunque, e qualcuno magari avrà imparato la lezione! Superman a parte, comunque, qui vi lasciamo la nostra recensione di Black Adam: promosso o bocciato?