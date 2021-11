Black Adam, il produttore del nuovo film DC: 'Abbiamo reso Dwayne Johnson un mostro'

Dopo aver abbandonato la carriera di wrestler, Dwayne Johnson si sta imponendo come uno degli attori da blockbuster più prolifici - e pagati - degli ultimi anni. A breve vestirà i panni di Black Adam, supercattivo e nemesi di Shazam che sta per essere introdotto nel DC Extended Universe.

Che l'attore avesse già un che di mostruoso, anche solo parlando di stazza, lo sapevamo. Vi abbiamo già parlato dello stupore dei costumisti di Black Adams, quando sul set si sono accorti che Dwayne Johnson non avesse bisogno di protesi, sotto il mantello da supercattivo. Alla soglia dei 50 anni, l'attore sfodera la sua migliore forma fisica, perfetta per il costume attillato, grazie a un allenamento assiduo e massacrante. Se volete il suo stesso sprint in palestra, ecco la playlist musicale d'allenamento di Dwayne Johnson. Vi sorprenderà.

Tuttavia, se comparata allo storico dei suoi ultimi personaggi, sicuramente spacconi ma per lo più grandi bonari, la vera mostruosità sta nel personaggio che andrà a interpretare: Black Adam, un guerriero egiziano che ha ottenuto i poteri dal Mago Shazam - come Zachary Levi nell'omonimo film - diventandone così una nemesi e uno dei più coriacei e potenti supercattivi DC. Al film, in arrivo nel 2022, seguirà l'anno successivo l'attesissimo sequel Shazam! Fury of Gods.

Per quanto riguarda Johnson, il produttore Hiram Garcia è tornato a parlare della caratterizzazione del suo personaggio e delle intenzioni del film: "Era davvero importante per noi preparare il tavolo e assicurarci che tutti i fan sapessero che non stavamo scherzando e che non stavamo creando un Black Adam morbido. Per noi era importante dimostrare che il primo che gli si avvicina, viene spazzato via dalla faccia della terra. Penso che questo dia il tono al fatto che questo non è un film ampio, questo non è Shazam!, o qualcosa del genere. Lo prendiamo molto sul serio".

Garcia ha continuato così concluso in riferimento al nuovo supercattivo: "Il vantaggio che ha Black Adam è che, se sei una minaccia, probabilmente non c'è una possibilità che tu possa respirare ancora intorno a questo ragazzo. E penso che fosse davvero importante per noi fare una dichiarazione e assicurarci che tutti capissero. Ascoltate: sappiamo cosa volete. Sappiamo cosa dovrebbe essere questo personaggio. Faremo del nostro meglio per assicurarci di onorarlo e trasformarlo in un mostro". Se volete saperne di più su di lui in attesa del film, ecco chi è Black Adam nei fumetti e quali sono i suoi poteri. Siete impauriti come vuole la produzione? Ditecelo nei commenti!