Black Adam, il produttore conferma Superman di Henry Cavill? 'Vogliamo accontentare i fan'

In questi minuti, col Comic-Con 2022 che si appresta ad affrontare la sua seconda giornata, sono emerse grossissime novità per tutti i fan di Henry Cavill nei panni di Superman, novità arrivate nientemeno che dal produttore di Black Adam Beau Flynn.

Come saprete nei giorni scorsi è stato anticipato, secondo alcune indiscrezioni, che Henry Cavill sarà presente al panel di Warner Bros per un annuncio a sorpresa riguardante il suo Superman, per anni considerato ormai 'lasciato indietro' dal progetto della DC Films, e proprio commentando queste voci di corridoio Flynn, produttore del prossimo cinecomix DC con protagonista Dwayne 'The Rock' Johnson, ha dichiarato:

"Le aspettative dei fan riguardanti una futura lotta tra Black Adam e Superman sono arrivate sui nostri radar, e tutto ciò che posso dire al riguardo è che noi vogliamo accontentare gli appassionati. Ascoltiamo sempre i loro desideri, e vogliamo dare alle persone ciò che le persone chiedono. Sono molto eccitato, a pensare a tutte le diverse direzioni in cui possiamo andare con questa saga. Abbiamo avuto molte conversazioni con la DC e con la Warner Bros. e sono stati tutti molto, molto di supporto... Siamo onorati e ci sentiamo privilegiati di far parte dell'Universo DC e penso che ciò che abbiamo in serbo farà entusiasmare molte persone."

Insomma, dichiarazioni di un certo penso che non sembrano lasciare spazio a molte interpretazioni: che Superman di Henry Cavill possa davvero tornare in grande spolvero sul palco del Comic-Con? Lo scopriremo tra qualche ora, con Black Adam già confermato per il panel Warner Bros previsto per domani 23 luglio.