Black Adam, trovato il production designer per il film DC con The Rock

È Discussing Film a rivelare in esclusiva che Tom Meyer, production designer i cui crediti comprendono film come Real Steel e Papillon, si è unito alla troupe di Black Adam, il film che vedrà Dwayne "The Rock" Johnson nei panni dell'antieroe DC.

Oltre ai film già citati, nella sua carriera da scenografo Meyer ha partecipato alla realizzazione di pellicole quali Valkyire, Welcome To Collinwood, We Are Marshall, PU-239, Orphan, Jonah Hex, Spectral e Gli Stagisti. Più di recente ha anche collaborato con Miguel Sapochnick (Game of Thrones) per Bios, sci-fi che vedrà come protagonista Tom Hanks.

Warner Bros. e DC Films si preparano dunque all'inizio delle riprese del film - che secondo il report dovrebbero iniziare il prossimo luglio ad Atlanta - in vista dell'uscita fissata al 22 dicembre 2021, annunciata il mese scorso con un primo sguardo al Black Adam di The Rock in un concept ufficiale della pellicola

Diretto da Jaume Collet-Serra su una sceneggiatura di Adam Sztykiel, il film anticiperà di qualche mese l'uscita di Shazam 2: in attesa di sapere i primi dettagli sulla trama, non sappiamo ancora come i due personaggi andranno ad interagire nel corso delle due pellicole. Nel frattempo vi rimandiamo al nostro speciale su Black Adam.