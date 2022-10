Black Adam, le prime recensioni elogiano The Rock: 'Brutale e adrenalinico'

Dalla la premiere di Black Adam tenutasi a Los Angeles in queste ore non sono arrivati solo gli spoiler di The Rock sul ritorno di Superman, già pesantemente anticipato negli scorsi giorni, ma anche le prime reazioni ufficiali al nuovo cinecomix DC Films.

Nuovo progetto DC ad arrivare nelle sale nel 2022 dopo il successo di The Batman di Matt Reeves e soprattutto il primo cinecomix Warner ad essere distribuito dopo l'annuncio del nuovo corso della saga DCEU, Black Adam sembra essere stato accolto molto positivamente dai giornalisti presenti all'evento, con la maggior parte degli invitati che hanno lodato la prova di The Rock nei panni dell'anti-eroe DC, un ruolo che la star ha inseguito nel corso degli ultimi dieci anni.

Inoltre, molti sostengono di essere usciti dalla sala già inneggiando ad un sequel, col film definito a più riprese e da più parti 'epico', uno 'spettacolo' e addirittura 'l'avventura più adrenalinica dell'anno'. Menzioni anche per la prova di Pierce Brosnan nei panni di Dr Fate, e per il sorprendente 'cuore' di Black Adam, che per molti spettatori riesce a trovare un grande equilibrio tra il suo essere 'badass' e anche pieno d'empatia.

Ricordiamo che nelle sale italiane Black Adam uscirà dal 20 ottobre, con un giorno d'anticipo rispetto alla distribuzione nord-americana. Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Black Adam.