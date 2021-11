Black Adam, presto degli spin-off in arrivo? Il produttore: 'Abbiamo grandi ambizioni'

Mentre il DC FanDome ci ha fornito un primo sguardo a Black Adam, il cinecomic DC con protagonista The Rock, i lavori per portare la pellicola sullo schermo continuano, e il produttore Hiram Garcia spera che presto questi si possano estendere anche a degli spin-off.

Il Presidente e co-fondatore assieme a The Rock e Dany Garcia della compagnia di produzione Seven Bucks, Hiram Garcia, ha parlato a lungo ai microfoni di Collider della possibilità di spin-off di Black Adam e progetti correlati al nuovo film DC con protagonista Dwayne Johnson.

Garcia ha voluto più volte sottolineare l'esistenza di un più grande piano dietro la pellicola, e che se questa avrà il successo sperato, non dovremo aspettare poi troppo per saperne di più

"Abbiamo sempre saputo la direzione che vorremo far prendere [al progetto]. Non l'abbiamo pensato come un unico film" ha infatti dichiarato "Io sono un grandissimo appassionato di fumetti, se non si fosse capito, e amo davvero tanto questo universo. Ho sempre avuto una visione precisa 'Questa è la storia che vogliamo raccontare. Questa è la direzione che vorremmo vederle prendere. Così ci piacerebbe realizzare molteplici film, possibilmente includendo spin-off per i singoli personaggi'".

"Ma c'è sempre stata questa bozza, una outline, una lavagna immaginaria che diceva dove saremmo voluti arrivare con Black Adam e la JSA. E ora che stiamo girando, inizia a somigliarci sempre di più. Ma alla fine ciò di cui abbiamo bisogno affinché ciò accada è che il film abbia successo, che venga ricevuto positivamente dai fan" ha continuato poi "La cosa bella di Warner e DC è che puoi avere queste conversazioni giganti in cui immagini ogni tipo di contenuto che puoi generare e quali storie raccontare. E noi abbiamo incontrato persone da ogni angolo del DC Universe e parlato con loro di come poter dare vita ad alcuni personaggi, costruire i loro mondi, ed è solo una questione di trovar loro la giusta collocazione e come potervi dare tutto questo nel migliore dei modi".

"Viviamo in un periodo davvero fortunato, dove abbiamo tutte queste piattaforme che cu permettono di raccontare le varie storie" ha osservato infine, facendo riferimento ovviamente a uno dei nuovi mezzi distributivi di casa Warner e DC, la piattaforma streaming HBO Max, già dimora di diverse produzioni sui supereroi "Perciò tutto questo è in continua evoluzione, e presto potreste iniziare a vedere annunci riguardo ad alcuni di questi personaggi e chi saremo finalmente in grado di esplorare più approfonditamente andando avanti. [...] Abbiamo grandi ambizioni, e stiamo solo iniziando ad andare più a fondo".