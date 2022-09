Black Adam, preparatevi al cinecomic DC con The Rock grazie alla colonna sonora ufficiale

È iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per vedere in sala Black Adam con Dwayne Johnson. Il film sarà nelle sale cinematografiche tra meno di un mese e nel frattempo prosegue la campagna marketing con trailer e spot tv che anticipano alcune sequenze che vedremo sul grande schermo. Ora è il turno della colonna sonora.

Warner Bros. ha svelato ufficialmente il tema musicale del film, creato da Lorne Balfe (Black Widow, Mission: Impossible).

Dwayne Johnson partecipa al progetto anche in qualità di produttore esecutivo:"Sono impegnato al 100% non solo in Black Adam, ma anche nell'espansione dell'universo di Black Adam, l'universo DC". Non perdetevi il trailer di Black Adam, in uscita il 21 ottobre al cinema.



Dopo quasi cinquemila anni di reclusione, Black Adam, un antieroe dell'antica città di Kahndaq, è pronto a scatenarsi nella società contemporanea. Il suo brutale comportamento e la sua concezione della giustizia attirano l'attenzione della Justice Society of America, che decide di fermare la sua furia e cercare di insegnargli come può essere un eroe e non un villain. L'alleanza servirà anche per fermare una minaccia molto più potente dello stesso Black Adam. Per Dwayne Johnson si tratta del debutto in un cinecomic e in assoluto nel ruolo di un supereroe.



Nel cast del film, diretto da Jaume Collet-Serra, troviamo Dwayne Johnson, Aldis Hodge, Quintessa Swindell, Noah Centineo e Pierce Brosnan nei panni di Doctor Fate.

In attesa dell'uscita del film ecco il poster IMAX di Black Adam.