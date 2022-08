Black Adam ha una nuova post-credit: getta le basi del DCEU di Warner Discovery

Nel giro di due settimane sono avvenuti un centinaio di cambiamenti nella nuova casa Warner Bros. Discovery. Ma tutti vanno in un'unica direzione: rimodellare completamente il futuro del DCEU e di tanti altri franchise. Ora Black Adam ha girato una nuova post-credit che getterà le basi sul lungo futuro.

Quindi, per fare un recap anche solo dell’ultima settimana presso Warner Bros. post fusione con Discovery, considerati tutti i radicali cambiamenti che puntano chiaramente nell’unica direazione di rivedere l’intero DC Extended Universe, franchise in perdita. Tutto ha avuto inizio con la drammatica cancellazione di Batgirl, nonostante il ritorno (oltre al Batman di Michael Keaton) della Catwoman di Michelle Pfeiffer nel DCEU. E nonostante persino (o soprattutto) uno come Kevin Smith abbia massacrato la cancellazione di Batgirl. Si scopre anche che un gigantesco film crossover su Crisi sulle Terre Infinite è stato cancellato prima della fusione, mentre Ezra Miller gira nuove scene di The Flash proprio in queste settimane.

Quest’ultimo scoop, davvero clamoroso considerati gli scandali che si sommano giorno dopo giorno sulla testa dell’attore e considerata la distanza che (invece) Warner avrebbe dovuto creare, ci dice qualcosa in più, piuttosto, su un nuovo report riguardo Black Adam. Entrambi i progetti, infatti, si sono sottoposti a riprese aggiuntive negli ultimi giorni – segnala The Hollywood Reporter – ma per ragioni completamente diverse. Il primo, forse, per creare una buonuscita al Flash di Miller, così da poterlo mettere da parte nel futuro che (invece) avrebbe dovuto preparare. Ora quel futuro pare spetti a Dwayne Johnson, visto che una nuova scena post credit è stata girata e inserita di recente, a pochissimi mesi dall’uscita.

The Hollywood Reporter scrive infatti che il film "include una nuova scena post-credit che introduce un nuovo elemento nel posto che Johnson ricoprirà nel futuro del DCEU". Già si sapeva dell’intenzione di renderlo portabandiera del piano decennale “à la Kevin Feige” che David Zaslan ha presentato agli investitori per il DCEU. Ma ora è chiara l’intenzione di avviare il nuovo corso quanto prima, che si concentrerà soprattutto sui prodotti HBO Max, raddoppiandone i fondi. Si susseguono infatti, da quel lato, aggiornamenti incoraggianti: Idris Elba annuncia diversi progetti molto grossi per Bloodsport; James Gunn si assicura l’inizio riprese della seconda stagione di Peacemaker e così anche la serie spinoff di The Penguin con Colin Farrell; infine le cose si muovo persino per lo spinoff Constantine di Sandman per la regia di J.J. Abrams.