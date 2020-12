Black Adam, quali sono le possibilità di un crossover con Wonder Woman? Parla Gal Gadot

Sugli schermi di tutto il mondo (piccolo o grande che sia) sta per arrivare Wonder Woman 1984, il sequel dell'acclamato cinecomic con Gal Gadot. Ma nell'universo DC debutterà a breve un altro personaggio, il Black Adam di The Rock, ed è naturale voler sapere se il suo percorso si incrocerà con quello della Principessa delle Amazzoni...

Dopotutto, si tratta di due personaggi che hanno non pochi punti di contatto... Ma quali sono le reali possibilità di vederli insieme sullo schermo al momento?

A quanto pare, pressoché nulle, se ci atteniamo a quanto dichiarato dall'interprete di Wonder Woman durante una recente intervista.

Quando le è stato chiesto se lei e Dwayne "The Rock" Johnson avessero discusso un potenziale scontro/team-up, l'attrice ha così risposto: "Beh, ciò che penso è che bisogna prima di tutto portare a Black Adam il rispetto che si merita, e non vorrei certo arrivare e rubare la scena nel film dedicato a un altro personaggio... Anche se si tratta di The Rock e sarebbe comunque impossibile".

Detto questo, Gadot non chiude completamente le porte a un futuro crossover: "Ma forse in futuro, chi lo sa...".

Da quel che sappiamo al momento sul film di Black Adam, saranno altri gli eroi a condividere la scena con Johnson: vedremo infatti alcuni membri della JSA come l'Atom Smasher di Noah Centineo, l'Hawkman di Aldis Hodge e Cyclone interpretata da Quintessa Swindell.

Black Adam è attualmente fuori dal calendario delle uscite Warner Bros., ma nei prossimi mesi verrà sicuramente comunicata una nuova data d'uscita.