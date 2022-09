Black Adam, Pierce Brosnan torna 007 in questo mash-up con il Dr. Fate

Fra le tante premesse che rendono Black Adam un film degno di attesa, oltre al fatto che secondo le intenzioni dovrebbe fungere da grande rilancio del DC Extended Universe, è la presenza di Pierce Brosnan nei panni del Dr. Fate. Ma cosa apparirebbe una fusione con un altro suo ruolo storico, quello di James Bond?

Appena una settimana fa abbiamo avuto modo di vedere l’ultimo promettente trailer di Black Adam. Ma al fianco di Dwayne Johnson, sono tanti i personaggi che ripromettono di fare il loro debutto per la prima volta nel DC Extended Universe. In particolar modo i componenti della Justice Society, ma anche un carismatico Dr. Fate interpretato da Pierce Brosnan.

Uno dei ruoli più noti dell’attore veterano è ovviamente James Bond in un’intera era dedicata all’attore. Brosnan ha interpretato il ruolo di Bond in quattro film negli anni '90 e nei primi anni 2000. È apparso per la prima volta come GoldenEye nel 1995, ma sarebbe dovuto subentrare almeno dieci anni prima se non fosse stato per uno dei primi contratti che lo teneva troppo impegnato per aggiungere altri ingaggi.

Questa nuova fan-art del sempre stimolante @bosslogic immagina un mash-up fra il Bond di Brosnan e il suo Dr. Fate in arrivo. Quest’ultimo rappresenta la prima volta in cui Brosnan prende parte a un cinecomic ad alto budget. L'immagine che trovate in calce all’articolo mostra un James Bond dell'era GoldenEye che indossa l'Elmo del Destino del Doctor Fate. La pistola è stata modificata dalla tradizionale Walther PPK di Bond in una che riflette stilisticamente l'estetica del personaggi DC. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti!