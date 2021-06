Black Adam, Pierce Brosnan svela un importante dettaglio sul costume di Doctor Fate

Le riprese di Black Adam si stanno svolgendo ad Atlanta da ormai qualche mese, e in attesa di mettere gli occhi sulle prime immagini ufficiali del film, Pierce Brosnan ha svelato qualche anticipazione sul suo coinvolgimento nel ruolo del Doctor Fate.

Parlando insieme al figlio per People, l'ex interprete di James Bond ha rivelato di stare recitando con indosso la tuta per il motion capture, rivelando dunque che il costume di Doctor Fate verrà realizzato interamente (o quasi) in CGI.

"Devo indossare la tuta per il motion capture, che è già di per sé una sfida per la recitazione", ha dichiarato l'attore. "Ma fortunatamente sono cresciuto a teatro, quindi so come mettermi in calzamaglia e recitare in un certo modo."

Descritto come un thriller d'azione e avventura, Black Adam vedrà nel cast anche The Rock nei panni del protagonista, Aldis Hodge nel ruolo di Hawkman, Quintessa Swindell nei panni di Cyclone e Noah Centineo nel ruolo di Atom Smasher, mentre le parti di Marwan Kenzari, James Cusati-Moyer e Bodhi Sabongui non sono ancora state rivelate.

Vi ricordiamo che l'uscita del film nelle sale è fissata al 29 luglio 2022. Cosa vi aspettate dal debutto del Doctor Fate? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, The Rock ha anticipato una collaborazione a lungo termine con l'universo DC.