Black Adam, Pierce Brosnan: 'Sono Doctor Fate a causa di Doctor Strange e Cumberbatch'

In vista dell'uscita al cinema il prossimo weekend di Black Adam, con il quale compirà il suo esordio nel mondo dei cinecomic, Pierce Brosnan ha concesso un'intervista a Variety nella quale spiega cosa lo ha effettivamente convinto a questo passo accettando il ruolo di Doctor Fate nella pellicola con protagonista Dwayne "The Rock" Johnson.

"Doctor Strange", ha detto Brosnan a Variety quando gli è stato chiesto cosa lo ha spinto a partecipare al suo primo film di supereroi. "Ho amato Doctor Strange. E i miei figli, che sono appassionati di fumetti, mi dicevano: 'Papà. Doctor Strange'". Brosnan ha poi elogiato l'interpretazione di Benedict Cumberbatch nei panni dell'(ex) Stregone Supremo del Marvel Cinematic Universe, sottolineando il significato di Doctor Fate. "Beh, sappiamo tutti chi è Doctor Strange, ed è epicamente brillante, Benedict. Ma poi c'è un elemento che fa da pendant, ed è Doctor Fate. E Doctor Fate è molto amato, uno dei membri anziani del mondo degli stregoni".

Conosciuto soprattutto per i suoi sette anni e quattro film nel ruolo della superspia James Bond, Brosnan si è unito a Black Adam nel marzo 2021. Il regista Jaume Collet-Serra ha dichiarato di aver scelto Brosnan perché aveva bisogno di un "attore speciale per interpretare, fondamentalmente, una leggenda. Doctor Fate è un essere molto potente, quindi c'è bisogno di qualcuno come Pierce che possa interpretare un personaggio potente senza risultare eccessivo". Il regista ha detto che Brosnan rispecchia l'autorità del Doctor Fate "in modo molto sottile. Voglio dire, è una delle persone più fighe del mondo - era James Bond! Ma come persona, è magnetico, così caloroso e con una tale gravitas".

Ad agosto, Brosnan ha rivelato di aver lavorato a stretto contatto con Collet-Serra per disegnare la versione cinematografica del casco caratteristico di Doctor Fate e ha paragonato il legame del personaggio con l'oggetto alla dipendenza dalla droga.

Oltre alla sua ammirazione per Doctor Strange, Brosnan ha dichiarato di essersi unito a Black Adam per la forza della sua storia e per i nomi coinvolti davanti e dietro la macchina da presa. "Jaume Collet-Serra come regista, Dwayne Johnson come Black Adam. Il cast. La storia, la sceneggiatura", ha detto. "La sceneggiatura funziona su molti livelli diversi, e penso che li copra in modo molto sottile e a volte sul filo del rasoio dal punto di vista culturale, politico, sociale e, cosa più importante, in modo grandioso e divertente".

