Black Adam: Pierce Brosnan non vede l'ora che la Justice Society arrivi al cinema!

Dopo l'arrivo della Justice League al cinema, il prossimo anno ad attenderci in sala ci sarà anche l'esordio cinematografico della Justice Society che verrà assemblata nel cinecomic Black Adam, con protagonista Dwayne "The Rock" Johnson. Tra i membri del super team c'è anche Pierce Brosnan, che ha svelato qualcosa del suo lavoro sul personaggio.

Anticipando qualcosa sul suo lavoro, ricordiamo che Pierce Brosnan sarà Doctor Fate in Black Adam, l'attore britannico ed ex-James Bond non ha nascosto il suo hype per quanto riguarda l'uscita del film nelle sale.

Nel corso del suo tour promozionale per il film Amazon Cenerentola, Brosnan ha infatti dichiarato di aver avuto ampia libertà di manovra sulla costruzione del suo Doctor Fate: "Sì, molto. Black Adam è un'opera di insieme, un lavoro di squadra. Abbiamo Dwayne che è all'apice del suo successo, della fama e della popolarità. E' magnifico come Black Adam. Siamo la Justice Society e siamo in quattro, quindi siamo diventati un solido quartetto di attori. La scrittura era molto buona e c'erano abbastanza ingredienti. Se hai già tre grandi scene che vanno bene alla testa e al cuore allora hai avuto dei giorni positivi. Per Black Adam lo è stato, e anche Cenerentola a suo modo".

Pierce Brosnan si era già dichiarato grande fan di The Rock, specificando di nutrire una grande ammirazione per l'universo che si è costruito intorno a lui: "Ho lavorato con Dwayne un paio di volte su questo set, ed è stato molto silenzioso. Di solito se ne sta molto per conto suo, quindi non conosco molto bene l'uomo nel privato, ma fin da subito ho avuto una grande ammirazione per lui e per quello che ha creato per se stesso nella vita. Soprattuto per come si comporta con chi gli sta intorno, in generale. Ci presentiamo sul set e andiamo avanti con il lavoro, ed è quello che dobbiamo fare".

