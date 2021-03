Black Adam, Pierce Brosnan sarà Dr. Fate nel film con The Rock

Dopo l'annuncio di Helen Mirren come villain di Shazam! Fury of the Gods, Warner Bros. e DC Films mettono a segno un altro colpaccio: Pierce Brosnan sarà Dr. fate nel Film di Black Adam.

Da spia delle spie a supereroe dei fumetti DC.

Uno dei più celebri interpreti di James Bond, Pierce Brosnan, si è appena unito al cast di Black Adam, il cinecomic con protagonista The Rock.

Brosnan presterà il volto (ben nascosto dall'Elmo del Destino) a Dr. Fate, uno degli storici membri della Justice Society of America, la cui presenza era stata anticipata anche da dei casting call circolanti sul web nelle scorse settimane.

L'attore si andrà quindi ad aggiungere a un già nutrito cast che comprende, oltre al personaggio titolare interpretato da Dwayne Johnson, anche Noah Centineo nei panni di Atom Smasher, Aldis Hodge in quelli di Hawkman e Quintessa Swindell nel ruolo di Cyclone. Di recente è stato poi annunciato il casting di Marwan Kenzari, nonostante sul suo ruolo non si sappia ancora nulla.

Black Adam, precedentemente programmato per uscire nelle sale nel 2021, ha subito diversi spostamenti a causa del COVID, e mentre le riprese del film dovrebbero iniziare a breve, la data in cui approderà nelle sale rimane ancora oggetto di discussione in casa Warner.

E voi, che ne pensate del casting di Pierce Brosnan? Ce lo vedete nel ruolo? Fateci sapere nei commenti.