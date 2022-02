Black Adam, Pierce Brosnan è Dr. Fate in questa fanart

Abbiamo già avuto modo di dare un primo sguardo a grazie al Pierce Brosnan nei panni di Dr. Fate in Black Adam teaser dell'universo DC che verrà, ma vediamo come lo dipingono in questa fanart.

Fin da quando era stato annunciato il casting di Pierce Brosnan come Dr. Fate nel film con protagonista Dwayne "The Rock" Johnson, la curiosità di sapere che aspetto avrebbe avuto l'ex James Bond nei panni di un supereroe DC è stata sempre alle stelle, e saziata (almeno in parte) solo dal first look di qualche settimana fa.

Ora però, in mancanza di nuovi materiali promozionali, ci facciamo intrattenere dalle fanart che troviamo sul web, come ad esempio quella di spdrmnkyxxiii che trovate anche in calce alla notizia, in cui troviamo un Dr. Fate senza elmo, ma in azione (e no, non è Dr. Strange, come suggeriscono scherzosamente nei commenti).

Del film dobbiamo ancora vedere un primo trailer, dato che finora ci siamo basati sui concept art e il first look di Black Adam dal DC FanDome, oltre che sul teaser prima menzionato, ma non dovrebbe volerci molto per scoprire che tono e stile avrà il cinecomic DC con The Rock.

E voi, cosa ne pensate? Cosa vi aspettate da Black Adam? Fateci sapere nei commenti.