Black Adam, Pierce Brosnan sul suo Dr.Fate: 'E' incatenato al potere dell'elmo'

Manca sempre meno al debutto di Black Adam, il prossimo cinecomic DC con protagonista The Rock, che arriverà nelle sale italiane il prossimo 20 ottobre. Diretto da Jaume Collet-Serra (Orphan, Jungle Cruise), nel film vedremo anche il dottor Fate/Kent Nelson di Pierce Brosnan.

Nella sua ultima intervista per QG, l'attore ha parlato del suo personaggio: "Non è mai stato interpretato in un film prima. E' degli anni 40. Jaume, il regista, ci ha permesso di vivere quei momenti in tranquillità. Il dottor Fate e Hawkman (Aldis Hodge) sono amici in molte incarnazioni della vita". Ha spiegato: "Si tratta di amicizia. Si tratta di amore e rispetto per un altro uomo nella sua stessa situazione".

"Il dottor Fate ha l'elmo di Nabu, che è una maledizione e una benedizione perché è incatenato al potere dell'elmo. È una dipendenza. È una maledizione. Suona tutto molto frufru quando ne parli in questo modo, " ha aggiunto l'attore con una risata. "Ma è roba a cui devi prestare il tuo cuore."

Black Adam vedrà anche Aldis Hodge (Underground, The Invisible Man) nei panni di Hawkman, Noah Centineo (To All the Boys I Love Before, Charlie's Angels) nei panni di Atom Smasher, Quintessa Swindell (Trinkets, Euphoria) nei panni di Cyclone e Sarah Shahi (The L Word, Sex/Life) come Adrianna Tomaz. Anche Uli Latukefu, Marwan Kenzari, Mohammed Amer, James Cusati-Moyer e Bodhi Sabongui sono stati scelti per ruoli attualmente sconosciuti.

Per salutarvi, vi lasciamo con i character poster di Black Adam.