Black Adam, Pierce Brosnan è Doctor Fate in una nuova foto dal set

In questo universo cinematografico DC sempre in bilico tra un passato ingombrante e un futuro tutto da scrivere, Black Adam sembra rappresentare una luminosa speranza: il film con Dwayne Johnson potrebbe seguire la scia di Shazam! verso il rinnovamento del franchise, potendo anche contare sull'appeal di nomi come Pierce Brosnan.

A tal proposito, a pochi giorni dalla foto in cui The Rock si è mostrato in costume pronto per le riprese aggiunte di Black Adam, ecco proprio Pierce Brosnan rompere il silenzio e mostrarsi ai fan con il volto del personaggio che gli vedremo interpretare in questo suo esordio nell'universo DC, vale a dire il collega di Black Adam Doctor Fate.

Sguardo cupo e intenso e acconciatura decisamente più estrosa del solito, l'ex-James Bond si mostra in questo primo piano in cui possiamo quindi ammirare quello che sarà l'aspetto di uno dei membri della Justice Society of America, il gruppo di supereroi che farà quindi il suo esordio sul grande schermo proprio in occasione di Black Adam, e di cui fanno parte anche personaggi come Hawkman, Atom Smasher e Cyclone.

Speriamo che i nostri possano godere di un esordio migliore di quello dei colleghi della Justice League: voi fateci sapere nei commenti quali sono le vostre aspettative! Vediamo, intanto, per quale motivo Black Adam è stato nuovamente rinviato nelle scorse settimane.