Black Adam, ecco perché nel film ci sarà la Justice Society of America

In Black Adam, il cinecomic DC con protagonista The Rock, vedremo anche alcuni membri della Justice Society of America. Ma perché si è deciso di far comparire proprio loro nel film? A spiegarlo è il produttore Hiram Garcia.

In un'intervista con Variety, Garcia ha offerto qualche informazione in più sull'attesa pellicola con Dwayne "The Rock" Johnson nei panni del personaggio titolare, e in particolare sull'introduzione di alcuni personaggi che non abbiamo ancora visto in versione live-action sul grande schermo: la Justice society of America.

Dai recenti annunci di casting e dall'ancora più recente DC Fandome abbiamo infatti saputo che Noah Centineo sarà Atom Smasher, mentre nel film saranno presenti anche Hawkman, Cyclone e Dr. Fate.

"Il team di produzione al completo e il nostro incredibile regista, Jaume Collet-Serra, abbiamo tutti queste enormi ambizioni su ciò che vogliamo fare con questi personaggi, la JSA, e tutti i nuovi membri che stiamo introducendo, da Hawkman a Atom Smasher, da Cyclone a Dr. Fate" ha affermato il produttore "È un'opportunità per inserirci nel DC Universe e cominciare a creare seriamente un divertente gruppo di personaggi che il pubblico non ha ancora avuto modo di vedere, ma con i queli molti di loro hanno una certa familiarità".

Di recente, la JSA, assieme all'ISA (Injustice Society of America) è stata protagonista della prima stagione di Stargirl, la serie tv di The CW, mentre sempre sull'emittente di proprietà di CBS abbiamo visto altre iterazioni di questi personaggi anche in Legends of Tomorrow (e in altre serie dell'Arrowverse) e, prima ancora, in Smallville.

Black Adam dovrebbe arrivare nelle sale il 22 dicembre 2021, e la produzione del film dovrebbe iniziare nei primi mesi dello stesso anno.