Black Adam, parla il regista: 'Non il solito cinecomic, The Rock sconvolgerà la formula'

Manca ancora parecchio all'uscita nelle sale di Black Adam, programmata per la prossima estate, ma dalle pagine di Total Film Magazine, nel numero incentrato interamente sulle anteprime dei film che arriveranno nel 2022, il regista Jaume Collet-Serra ha parlato in toni più che entusiastici del cinecomic con protagonista Dwayne "The Rock" Johnson.

Se il Black Adam di The Rock sarà un "distruttore" anche il film che lo contiene lo sarà altrettanto, secondo quanto anticipato dal regista, che torna a lavorare con Johnson dopo il successo di Jungle Cruise per la Disney.

"Nel mondo della DC Comics Black Adam è un distruttore - ha dichiarato il regista - e doveva essere un distruttore anche nel modo in cui abbiamo realizzato un cinecomic. Mi piacciono le sfide e volevo creare una nuova tecnologia, così abbiamo sviluppato quel modo in cui Black Adam si muove, il modo in cui vola e il suo costume. E poi lo abbiamo applicato a ogni altro personaggio e nel film stesso. Ma quello era sempre stato l'obiettivo - essere nuovi e unici nella narrazione e in ogni aspetto di essa".

Collet-Serra ha anche espresso parole di elogio verso i membri della Justice Society e la chimica raggiunta sul set: "Unirsi per cercare di sconfiggere qualcuno che è invincibile come Black Adam crea un sacco di situazioni interessanti - senza la pressione di caricarsi tutto un film sulle spalle. E' una svolta del tutto nuova e rigenerante".

"Siamo riusciti a trovare un gruppo di attori molto capaci - aveva detto il produttore Hiram Garcia - Penso che la dinamica tra loro sia molto divertente". In questi giorni, The Rock ha parlato dell'eventualità di uno scontro tra Black Adam e Superman, specificando che accadrà anche se non sa esattamente chi interpreterà l'Uomo d'Acciaio in quel film.

Su queste pagine trovate le nuove foto ufficiali di Black Adam con un The Rock gigantesco.