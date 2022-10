Black Adam da oggi al cinema in Italia: bisogna restare seduti per la scena post-credit?

Oggi 20 ottobre è il giorno dell'esordio nei cinema italiani di Black Adam, nuovo cinecomix dell'Universo cinematografico DC e seconda uscita DC Films del 2022 dopo l'acclamato The Batman di Matt Reeves.

Il film, totalmente slegato dagli eventi del film con Robert Pattinson, che invece appartiene ad un universo narrativo a sé stante, torna a collegarsi al più ampio DCEU di Justice League, The Suicide Squad, Wonder Woman e soprattutto Shazam!, il supereroe interpretato da Zachary Levy al quale il personaggio di Black Adam nei fumetti DC è indissolubilmente legato - al punto che, nel corso della sua lunga gestazione (Black Adam con The Rock venne annunciato 15 anni fa per la prima volta), il film venne inizialmente pensato come un crossover con Shazam.

Prodotto da New Line Cinema, Black Adam è diretto Jaume Collet-Serra (che aveva già lavorato con The Rock per il film Disney Jungle Cruise) e racconta la storia di Teth-Adam, che nell’antica Kahndaq ottenne gli onnipotenti poteri degli Dei: una volta utilizzate le sue nuove abilità per una vendetta personale, però, venne imprigionato per 5000 anni e divenne Black Adam. Oggi è libero, e scopre che la sua unica forma di giustizia, nata dalla rabbia, è messa in pericolo dagli eroi dei nostri tempi: la Justice Society formata da Hawkman, Doctor Fate, Atom Smasher e Cyclone.

Nel cast, oltre a Dwayne Johnson, anche Aldis Hodge nel ruolo di Hawkman, Noah Centineo nel ruolo di Atom Smasher, Sarah Shahi, Marwan Kenzari, Quintessa Swindell nel ruolo di Cyclone e Pierce Brosnan nel ruolo del Dr. Fate. Black Adam ha anche una importante scena post credit, il cui contenuto è stato ampiamente anticipato dallo stesso The Rock in fase promozionale: la sequenza è anche stata vittima di un leak nei giorni scorsi, ma non ve ne descriveremo il contenuto...per scoprirlo, dovrete rimanere seduti al vostro posto in sala, oppure tornare sui canali di Everyeye nei prossimi giorni quando ne parleremo più apertamente ma sempre col bollino rosso degli spoiler.

Quali sono le vostre aspettative? Conoscevate il personaggio di Black Adam prima del film di The Rock? Ditecelo nei commenti.