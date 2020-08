Black Adam, una nuova fanart ritrae The Rock nel ruolo

Mentre The Rock ci tiene a ricordarci la sua presenza al DC FanDome, noi inganniamo l'attesa che ci separa dall'uscita di Black Adam con una nuova fanart a tema.

L'internet, si sa, è sempre molto generoso in fatto di fanart, edit, manip e quant'altro, ma se di solito le fanart si concentrano su possibili interpreti di personaggi che non ne hanno ancora uno designato, o variant di costumi, look e affini, questa volta pabloruizzx ci mostra un Black Adam che ci è già più che familiare: quello di Dwayne "The Rock" Johnson.

"@therock nei panni di Black Adam. Giusto una cosetta veloce che ho realizzato qualche giorno fa per divertimento" scrive l'artista nel post che trovate anche in calce alla notizia.

Al di fuori di un paio di concept art, non sappiamo ancora come si presenterà l'anti-eroe interpretato da The Rock nella pellicola che debutterà nelle sale a dicembre 2022, o almeno, dovrebbe, poiché le riprese di Red Notice con (il film Netflix che The Rock stava girando con Gal Gadot e Ryan Reynolds quando chiusero i set) potrebbero ritardare la produzione di Black Adam, e quindi posticiparne di conseguenza la data d'uscita.

In attesa di ulteriori aggiornamenti in merito, fateci sapere voi cosa ne pensate di questa fanart di Black Adam, e se è cosi che ve lo immaginavate.