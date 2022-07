Black Adam: le novità sul cameo di Superman faranno infuriare i fan di Henry Cavill

Nei giorni scorsi lo stesso The Rock ha commentato un possibile cameo di Superman in Black Adam, ma le nuove informazioni appena emerse faranno letteralmente infuriare i fan fedelissimi di Henry Cavill.

Stando a quanto riportato, infatti, l'attore di Man of Steel e nel suo sequel Batman vs Superman Dawn of Justice, visto per l'ultima volta nei panni di Clark Kent in Justice League di Zack Snyder, non tornerà per interpretare il cameo di Superman in Black Adam: al suo posto, invece, nel cinecomix con Dwayne 'The Rock' Johnson tornerà il chiacchierato e discusso 'Superman senza testa' già visto in Shazam!, film del quale del resto Black Adam sarà uno spinoff.

A riportarlo l'attento e solitamente affidabile account MyTimeToShineHello, che ha avvisato che dopo il cameo di Shazam! e l'apparizione nel finale di Peacemaker il famoso 'Superman senza testa' tornerà anche in Black Adam. La risposta dell'account di leak CineStealth è tutto un programma, e ricorda che il 'Superman senza testa' con questo terzo cameo pareggerà le apparizioni di Henry Cavill: un brutto colpo per i fan del personaggio e dell'attore, che a quanto pare dovranno rimanere a bocca asciutta ancora una volta.

Che sia giunto il momento di mettersi l'anima in pace e considerare finiti i giorni di Henry Cavill come Superman? Diteci cosa ne pensate nella sezione dei commenti. Black Adam, lo ricordiamo, uscirà nei cinema dal 21 ottobre.