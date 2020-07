Black Adam: Noah Centineo si unisce al cast del film con The Rock, ecco chi interpreterà

Se sapevamo già che Superman non sarebbe apparso in Black Adam, lo stesso non si può dire di He-Man... O almeno, dell'attore che lo interpreta: Noah Centineo si è infatti unito al cast del film con protagonista The Rock.

In mancanza di aggiornamenti sul reboot di Masters of the Universe, che dovrebbe vedere proprio l'attore di To All The Boys I'Ve Loved Before e The Perfect Date nei panni del popolare personaggio dal caschetto biondo, possiamo rallegrarci sapendo che con Black Adam tutto sembra procedere per il meglio, nonostante gli ovvi rallentamenti dovuti alla pandemia.

Oltre ad essere stata annunciata la Presenza di The Rock all'evento DC FanDome, infatti, ora sappiamo anche che Noah Centineo si è aggiunto alla pellicola, e che interpreterà Atom Smasher.

Nei fumetti Atom Smasher, ovvero Albert Rothstein, è uno dei membri della Justice Society of America, e avversario/poi amico di Black Adam. Questa potrebbe essere dunque un'ulteriore conferma che vedremo la JSA in Black Adam, anche se è ancora tutto da stabilire in che forma e grado.

Sul piccolo schermo, il personaggio di Atom Smasher è comparso invece in un episodio della seconda stagione di The Flash interpretato dal campione WWE Adam Copeland (Edge), mentre la JSA è al centro della nuova serie tv targata The CW (e DC Universe) Stargirl.

E voi, che ne pensate? Ce lo vedete Centineo nel ruolo? Fateci sapere nei commenti.