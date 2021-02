Black Adam, Noah Centineo sarà Atom Smasher: 'Mi sto allenando, sarà divertente!'

Anche se forse non è uno dei personaggi più noti della Justice Society of America, Atom Smasher è apparso nella seconda stagione di The Flash su The CW, interpretato dall'ex wrestler Adam "The Edge" Copeland, e sarà prossimamente sul grande schermo in Black Adam, dove sarà interpretato da Noah Centineo.

In questo momento l'attore, apparso in To All The Boys - Tua per sempre su Netflix accanto a Lana Condor, si sta preparando per il ruolo. Recentemente il sito di gossip Just Jared ha pubblicato delle foto di Noah Centineo in palestra, dove sembra si stia allenando per due ore al giorno.

"Comincerò con Black Adam tra circa due mesi" ha raccontato Centineo in un'intervista radiofonica all'inizio della settimana. "Se tutto va secondo i piani, cosa che mi auguro. Sono molto entusiasta di cominciare, di essere un supereroe, cosa che non ho mai fatto prima. Dovrebbe essere divertente."

Al momento, non c'è ancora una data ufficiale per l'uscita di Black Adam. Probabilmente il film, diretto da Jaume Collet-Serra (Jungle Cruise), arriverà al cinema nel 2022, dopo i ritardi nella produzione causati dalla pandemia. Il protagonista, come sappiamo, sarà Dwayne "The Rock" Johnson, e anche Marwan Kerzari farà parte del cast.

