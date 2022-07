Black Adam, Noah Centineo: 'Atom Smasher sarà diverso rispetto ai fumetti'

Black Adam aprirà una nuova fase del DCEU, come affermato anche dallo stesso The Rock, che lo porterà sullo schermo. Il film fungerà da storia di origini del personaggio, e porterà sui nostri schermi tanti protagonisti, tra cui l'Atom Smasher di Noah Centineo, che secondo il giovane attore sarà molto diverso da quello conosciuto nei fumetti.

Atom Smasher sarà un membro della Justice Society of America, composta anche dallo stesso Black Adam e da Hawkman, Cyclone e Doctor Fate. Si tratta di una delle prime squadre di supereroi della DC, che precede anche la Justice League, e che finalmente farà il suo debutto sullo schermo.

In ogni caso il materiale che vedremo nella pellicola non sarà totalmente fedele a quello dei fumetti, come sostenuto anche da Noah Centineo, che ha sottolineato come Atom Smasher ad esempio sarà diverso per età ed esperienza. Nei fumetti infatti si tratta di un uomo e un supereroe navigato, mentre nel film il personaggio scoprirà per la prima volta cosa vuol dire avere dei poteri.

"In questo film! Nei fumetti, si tratta di un supereroe completamente formato, no? È un adulto. In questa pellicola, però, è una specie di giovane uomo" ha spiegato nel corso dell'intervista Noah Centineo. "È un giovane metaumano che si ritrova, per la prima volta, a muovere i suoi primi passi in ciò che significa essere un supereroe. Viene da una famiglia di supereroi e suo nonno era in realtà un super villain, ma non per scelta. È stato in qualche modo costretto a diventare così e alla fine lo ha rettificato." Quello con il nonno, Cyclotron, è un rapporto che viene spesso toccato nei fumetti, e sicuramente sarà interessante vederlo riportato anche nel film.

"Con questa complessa storia familiare, [Atom Smasher] sente il desiderio di mettersi alla prova; per trovare la sua strada e fare del bene e potersi affermare in quanto brava persona ma anche come supereroe. Potrete davvero vedere quella fase di transizione, che non credo riusciate a vedere spesso. Ed è la stessa cosa anche con Maxine Hunkel, interpretata da Quintessa."

E voi, siete curiosi di scoprire di più su Atom Smasher? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto vi lasciamo con il trailer di Black Adam.