Black Adam: new entry nel cast del cinecomic con The Rock, ecco di chi si tratta!

Con l'inizio delle riprese di Black Adam è normale che di giorno in giorno arrivino annunci sull'allargamento del cast che tra l'altro è già ricco di per sé grazie alla presenza monolitica del suo protagonista, Dwayne "The Rock" Johnson. A quanto pare c'è un nuovo nome sul set le cui riprese sono iniziate in questi giorni.

Dopo l'annuncio dell'ingresso nel cast di Black Adam di Sarah Shahi, in un ruolo potenzialmente entusiasmante, è stato annunciato che anche Mo Amer si sarebbe unito al cast della pellicola alla cui regia troviamo Jaume Collet-Serra, scelto personalmente da The Rock. Mohammed "Mo" Amer è uno stand-up comedian americano di origine palestinese ed è noto principalmente per i suoi special comici che si possono trovare su Netflix, Mo Amer: The Vagabond, ed è anche apparso nelle due stagioni della Comedy Hulu Ramy.

Il ruolo che Mohammed "Mo" Amer interpreterà in Black Adam è attualmente sconosciuto e tenuto segreto. Come già confermato in precedenza Black Adam includerà il debutto della Justice Society, ma ci sono ancora diversi misteri sul film.

Insieme a Amer e a The Rock ricordiamo che nel film ci saranno Aldis Hodge (Underground, The Invisible Man) nei panni di Hawkman, Noah Centineo (To All the Boys I Love Before, Charlie's Angels) in quelli di Atom Smasher, Quintessa Swindell (Trinkets, Euphoria) come Cyclone e Pierce Brosnan (James Bond) come Doctor Fate, mentre Marwan Kenzari, Bodhi Sabongui e James Cusati-Moyer sono stati scelti in ruoli attualmente sconosciuti.

La data di uscita, lo ricordiamo, è fissata per il 29 luglio 2022. Quali sono le vostre aspettative per il nuovo cinecomic DC Films? Ditecelo nella sezione dei commenti!