Black Adam, i montatori parlano della post credit: 'Non ce lo aspettavamo'

Black Adam, al momento, sembra star superando le aspettative. La pellicola con protagonista The Rock sta ottenendo ottimi risultati al box office raccogliendo anche diversi consensi. I montatori del film hanno raccontato la loro reazione all'arrivo della misteriosa clip con protagonista Superman.

Il percorso di Black Adam parte da molto lontano. Il film, infatti, era in programma sin dal 2008, anno in cui per la prima volta il personaggio era stato accostato a The Rock. Per l'attore la pellicola risulta essere il coronamento di un lungo viaggio durato quasi 15 anni che lo ha visto sempre ad un passo dal progetto. Il film, nonostante ciò, è riuscito a conquistare una buona fetta di pubblico e farsi apprezzare soprattutto per le sue sorprese.

Dopo l'annuncio del ritorno di Henry Cavill come Superman, ci sembra giusto parlare della scena che ha "scatenato" tutto ciò. La grandissima mitologia presente all'interno del film è stata elevata ancor di più dalla comparsa, in una sola scena, dell'uomo d'acciaio interpretato dall'attore inglese. I montatori del film in diverse dichiarazioni hanno raccontato la loro reazione nel momento in cui si sono trovati davanti le immagini. "È successo molto, molto tardi" hanno raccontato. "Non sapevamo nemmeno che lo stessero girando. E' apparso all'improvviso nel materiale." hanno scherzato ricordando diverse speculazioni fatte in sala di montaggio. "Sapevamo avessero contattato Henry per girare qualcosa a Londra. E poi viene visualizzato questo filmato e la nostra reazione è stata tipo'Oh, ok'".

"Eravamo obbligati a non parlarne. Ci siamo passati tutti. I produttori sono stati molto coinvolti e penso che ci abbiano preso. L'abbiamo testato e tutti sono impazziti. Sono impazziti quando l'hanno visto" hanno concluso ricordando le reazioni ottenute allo screening test. Proprio riguardo ciò, Henry Cavill ha parlato del suo ritorno nei panni di Superman e di quanto sia stato soddisfacente ritornare ad essere Kal-El. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!